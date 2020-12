Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - LED-Weihnachtsbaum entwendet

AhausAhaus (ots)

Aus dem Vorgarten entwendet haben Unbekannte einen LED-Weihnachtsbaum in Ahaus. Der im Vorgarten eines Einfamilienhauses am Nünnings Busch aufgebaute circa 170 cm große "Baum" wurde zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 06.00 Uhr, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

