Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (28.07.2020)

St Georgen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen ist heute gegen 8.30 Uhr eine Autofahrerin in der Industriestraße. Der 36-Jährigen war der Führerschein entzogen worden, was sie jedoch nicht daran hinderte, trotzdem mit ihrem Auto am Straßenverkehr teilzunehmen. Da die Polizisten im Auto auch noch geringe Mengen Drogen fanden, muss sich die Frau nicht nur wegen Fahrens ohne Führerschein, sondern auch noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

