POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeiter stürzt acht Meter tief (27.07.2020)

Furtwangen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 42-Jähriger, der mit Handwerksarbeiten an einem Gebäude in der Straße "Am Hofrain" beschäftigt war. Der Mann verlor bei Malerarbeiten das Gleichgewicht und stürzte eine 8 Meter hohe Böschung hinab. Sein Aufprall endete in einem mit Mulch gefüllten offenen Behälter der seinen Sturz so abfederte, dass der Mann nur unwesentliche Verletzungen davontrug. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte den Patienten dennoch vorsorglich in eine Klinik.

