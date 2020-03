Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen/KN) Dieb hat es auf Baumaschinen abgesehen 27.-28.3.20

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Samstag in der Gänseweide aus einem Rohbau mehrere Maschinen von Handwerkern mitgehen lassen. Hierzu riss er zwei Baustellentüren aus Metall aus der Verankerung. Wahrscheinlich setzte der Dieb ein Hebeleisen an, weil bei dem Aufbruch sogar Beton aus den Mauerwerken herausbrach. Bei den gestohlenen Maschinen handelt es sich um zwei Rühr- und Spitzgeräte, eine Bohrmaschine und einem Akkuschlagschrauber der Marke Hilti sowie zwei Kappsägen. Der Wert der Geräte wird mit 5.000 Euro angegeben. Von dem Täter fehlt noch jede Spur.

