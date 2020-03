Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/VS) Pitbull geht auf Schäferhund los 28.03.2020, 16 Uhr

St. Georgen (ots)

Ein freilaufender Pitbull Terrier hat am Skaterpark in der Industriestraße einen weißen Schäferhund einer 42-jährigen Spaziergängerin angriffen. Durch eine beherzten Gegenwehr mit der Hundeleine konnte die Frau das bissige Gerangel unterbinden, bevor Schlimmeres passierte. Beide Hunde haben nach jetzigem Stand offenbar keine Verletzungen davongetragen. Die Spaziergängerin allerdings klagte nach dem Vorfall über Schmerzen an ihrem Arm, weswegen die Polizei nun wegen Körperverletzung gegen eine 35-Jährige ermittelt, die das Tier ausführte. Der Terrier hatte sich offenbar losgerissen, als diese das das Halsband verstellen wollte.

