Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Das hätte ins Auge gehen können

Konstanz - Das Polizeirevier Konstanz ermittelt derzeit in einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, welche sich am Freitag, 27.03.2020, 17:10 Uhr, in der Fritz-Arnold-Straße zugetragen hatte. Bislang unbekannte Täterschaft schoss mittels einer bislang unbekannten Waffe oder Zwille auf einen 12-jährigen Jungen, der dort als Fußgänger unterwegs war. Das Geschoss flog derart nah an dem Geschädigten Kind vorbei, dass das Pfeifen wahrzunehmen war. Außerdem wurde durch das Geschoss eine Seitenscheibe eines Pkw durchschlagen/beschädigt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt mitteilen kann, möge sich auf dem Polizeirevier Konstanz, unter Tel.: 07531 995-2222, melden.

Beleidigung

Reichenau - Das Landratsamt Konstanz führte am 25.03.2020 auf der Reichenau, in der Pirminstraße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein 22-jähriger Mercedes Lenker hatte dies wohl erkannt. Während der Vorbeifahrt zeigte er den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung des Messpersonals. Nun muss der junge Mann mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Gebäudebrand

Konstanz - Am heutigen Morgen (28.03.2020), gg. 06 Uhr, wurde bei der integrierten Leitstelle Konstanz, über Notruf, ein Gebäudebrand in der Cherisystraße mitgeteilt. Die Ruförtlichkeit wurde mit starken Kräften der freiwilligen Feuerwehr Konstanz, dem Rettungsdienst, als auch durch mehrere Streifen des Polizeireviers Konstanz, aufgesucht. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Zwei Häuser und damit eine Vielzahl von Anwohnern (über 60 Personen) mussten die Objekte verlassen. Das eigentliche Brandobjekt wurde durch den Rauch dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass es im Moment nicht mehr bewohnbar ist. Die Anwohner wurden anderweitig untergebracht. Auch das Nachbargebäude ist nur noch zum Teil bewohnbar. Zwei Personen mussten stationär in einem Klinikum aufgenommen werden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Wie sich herausstellte ist die Brandursache im Kellergeschoss des Objektes zu suchen. Ermittlungen bzgl. der Brandursache wurden aufgenommen.

Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

POK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell