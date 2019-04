Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- 34-jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnertagmorgen, 04.04.2019, gegen 07.40 Uhr alarmierte die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei darüber, dass sie in einer städtischen Unterkunft an der Habichhorster Straße einen schwerverletzten Mann aufgenommen hatten. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Rettungshubschrauber angefordert wurde und der Verletzte in eine Klinik geflogen wurde. Im Rahmen der ersten Ermittlungen fiel ein Verdacht auf einen 41-jährigen, dem Mitbewohner die Verletzungen zugefügt zu haben. Der Verdächtige befand sich nicht mehr im Haus. Im Rahmen der Fahndung, die sich auf das Stadtgebiet von Stadthagen konzentrierte, konnte der Tatverdächtige gegen 13.00 Uhr auf dem Stadtwall festgenommen werden. Polizei und Staatsanwaltschaft Bückeburg stehen noch am Anfang ihrer Untersuchungen. Zurzeit werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht.

