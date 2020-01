Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in Shisha-Bar

Torgelow (ots)

In der vergangenen Nacht (21. Januar 2020, gegen 01.00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Shisha-Bar im Torgelower Küstergang, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. Aus der Bar wurden verschiedene Alkoholika sowie auch Tabak gestohlen. Die Täter beschädigten auch die Verglasung eines Bestattungshauses in der Nähe der Bar, gestohlen wurde dort allerdings nach ersten Erkenntnissen nichts. Durch den KDD wurde die Tatortarbeit und Spurensicherung durchgeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

