Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Baucontainer, Kindergarten und Wohnung

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Donnerstag in Brügge aktiv. An der Volmestraße entwendeten sie Werkzeuge und Material aus zwei Baucontainern. Diese hatten sie zuvor aufgebrochen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Mit ihrer Beute, u.a. Schmutzwasserpumpen, Motorflex und Elektroflex, flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

In derselben Nacht waren Einbrecher auch an der Halverstraße. Dort hebelten sie die Tür zu einer Kindertagesstätte auf. Sie verwüsteten ein Büro und entwendeten Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Bereits zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 15 Uhr, brachen unbekannte Täter das Fenster einer Wohnung an der Kölner Straße auf. Aus den Wohnräumen verschwand ein Flachbildfernseher. Es entstand Sachschaden.

Wer kann Hinweise auf Einbrecher an die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0 geben?

Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511.

