Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Stemwede (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Wohnhaus nach Haldem in die Straße "Am Schloß" gerufen. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Unbekannte hatten hier ersten Erkenntnissen zufolge die Zeit von 11.50 und 12.05 Uhr genutzt und waren über ein rückwärtiges Glaselement in das Wohnhaus eingestiegen. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten letztlich unter anderem ein Laptop sowie Schmuck.

Eine Zeugin hatte zwei männliche Personen beobachtet, als diese um kurz nach zwölf Uhr das Grundstück verließen und sich fußläufig in westlicher Richtung entfernten. Beide konnten von der Beobachterin als etwa 17-18 Jahre und mit normaler Statur beschrieben werden. Während eine Person blonde Haare hatte, etwa 180 cm groß war und eine Jeans trug, war der zweite Unbekannte dunkelblond und mit rund 160 cm Körpergröße ein gutes Stück kleiner.

Hinweise zu den Gesuchten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

