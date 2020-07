Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlich unter Drogen: Autofahrer mit lockeren Rädern unterwegs

Minden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen hat die Polizei einen Autofahrer (37) aus dem Verkehr gezogen, der nicht nur offenbar unter Drogen stand, sondern auch mit einem äußerst verkehrsunsicheren PKW unterwegs war.

Als eine Streife auf der Immanuelstraße gegen sieben Uhr einen vor ihr fahrenden Audi wahrnahm, entschieden die Beamten diesen unter anderem aufgrund eines defekten Bremslichtes anzuhalten. Bei der Überprüfung konnte sich der Fahrer nicht ausweisen und gab - so stellte sich später heraus - zunächst falsche Personalien an. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ferner ergab sich den Beamten bei dem 37 Jahre alten Mindener der Verdacht des Konsums berauschender Substanzen, weswegen man ihn auf die Wache brachte und ihm eine Blutprobe entnahm.

Bei der Kontrolle des Audis stellte sich unter anderem heraus, dass an drei Rädern jeweils ein Radbolzen fehlte. Wegen weiterer erheblicher Mängel stellte man das Auto zur Einholung eines technischen Gutachtens sicher. Neben dem 37-Jährigen erhält nun auch der Halter des Fahrzeugs eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell