Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Brauhaus ein

Espelkamp (ots)

In der Nacht zu Montag haben bisher unbekannte Täter einen Einbruch in das Brauhaus in der General-Bishop-Straße begangen.

Dazu suchten die Kriminellen das Grundstück in der Zeit zwischen Mitternacht und 9.50 Uhr auf und drangen gewaltsam über eine Tür in das Gebäude ein. Dort durchsuchte man mehrere Räume bevor man ersten Ermittlungen zufolge mit Spirituosen und Kaffeebohnen auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung floh.

Hinweise zu den Tätern oder zu möglicherweise verwendeten Fahrzeugen werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

