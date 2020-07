Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Zeugen und Geschädigte eines Diebstahls um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Nach einem Diebstahl am Freitagmittag in einem Discounter der Stiftsallee sucht die Polizei nach dem Opfer und einem männlichen Zeugen.

Als die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr zum Aldi-Markt gerufen wurden, wurden die Beamten von Zeugen auf eine Frau (33) aus Herten aufmerksam gemacht, die sich fußläufig in Begleitung zweier Kinder in Richtung Petershäger Weg entfernte. Daraufhin konnte die Streifenwagenbesatzung die tatverdächtigte Frau in der Kingsleyallee stellen.

Diese hatte nach ersten Ermittlungen gegen 13.15 Uhr einer bisher unbekannten Frau die Geldbörse gestohlen und war mit weiteren Personen vom Tatort geflohen. Als die mutmaßliche Täterin kurz darauf mit zwei Kindern wieder auf dem Parkplatz erschien, ging der bisher unbekannte Zeuge auf sie zu und sagte zu ihr, dass sie sich schämen solle, einer älteren Dame das Portemonnaie zu stehlen. Daraufhin habe der Mann, die Herausgabe des Portemonnaies gefordert und dieses schließlich der Geschädigten wieder ausgehändigt.

Da sich der aufmerksame Zeuge und auch die Geschädigte, die etwa 70 Jahre alt, 160 cm groß und eine grau-gelockte Kurzhaarfrisur tragen soll, vor Eintreffen der Beamten von Ort und Stelle entfernt hatten, bitten die Ermittler beide Personen um Kontaktaufnahme unter (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell