Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt endet an Grabenbrücke

Espelkamp (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein offenbar alkoholisierter Autofahrer gegen 7.10 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 24-jährige aus Espelkamp mit einem Audi zusammen mit seinem Beifahrer (18) die Tonnenheider Straße aus Richtung Frotheim kommend in Richtung der Osnabrücker Straße. Dabei verlor der Fahrzeugführer in Höhe der Einmündung zur Schweriner Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und kam ins Schleudern. So kam der Audi nach links von der Straße ab und fuhr zunächst auf dem angrenzenden Grünstreifen entlang, bevor er gegen eine landwirtschaftliche Grabenbrücke prallte.

Diesen Aufprall bemerkte ein Anwohner und eilte den Verunfallten zur Hilfe. Der alarmierte Rettungsdienst befreite beide Fahrzeuginsassen aus dem PKW. Während man den Fahrer ins Klinikum brachte, lieferten die Rettungskräfte den 18-Jährigen - ebenfalls aus Espelkamp - ins Lübbecker Krankenhaus ein.

Wegen des Verdachts auf einen Alkoholkonsum entnahm man dem 24-jährigen Fahrer eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt, der PKW abgeschleppt.

