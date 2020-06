Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Montag (22.06.), gegen 18:00 Uhr, parkte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen VW Golf auf dem Marktplatz in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 30 am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche. Als er gegen 19:15 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel, sowie an der Felge und dem Reifen beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Golf gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 450 Euro zu kümmern. Anhand der vorgefundenen Farbanhaftungen, müsste es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen roten Wagen handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

