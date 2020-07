Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Garageneinbrecher vor Ort erwischt

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brach ein Bad Oeynhausener in eine Garage in der Bessinger Straße ein. Der Mann konnte noch während der Tat festgenommen werden.

Kurz vor Mitternacht ging auf der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein. Hier schilderte eine Zeugin, dass in der besagten Garage Licht eingeschaltet sei. Als kurze Zeit später die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, befand sich der Einbrecher noch in der Garage. Von den Beamten überrascht, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Das aus Werkzeugen bestehende Diebesgut hatte er schon in einen mitgeführten Rucksack verstaut. Der Alkoholisierte wurde der Polizeiwache Bad Oeynhausen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe abgenommen, und er später aus dem Gewahrsam entlassen wurde.

