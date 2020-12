Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Reifen von elf Wagen abmontiert

RhedeRhede (ots)

Insgesamt 44 komplette Autoreifen haben Diebe am vergangenen Wochenende in Rhede gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, machten sich die Täter an elf Fahrzeugen zu schaffen: Sie bockten diese auf und montierten die Räder ab. Die Wagen hatten auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße "Am Butenpaß" gestanden. Die Unbekannten verschafften sich nach ersten Erkenntnissen mit Gewalt Zugang zu dem eingezäunten Areal. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

