Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Pedelecfahrer leicht verletzt

VelenVelen (ots)

Beim Abbiegen übersehen hat ein Autofahrer am Montag in Velen-Ramsdorf ein Pedelec. Ein 33-Jähriger war gegen 07.05 Uhr mit seinem Wagen auf dem Südring in Richtung der Straße "Zum Lünsberg" unterwegs. In diese wollte der Essener nach rechts abbiegen. Dabei stieß sein Fahrzeug gegen das Elektrofahrrad eines von rechts kommenden 40-Jährigen: Der Borkener war auf dem Radweg an der bevorrechtigten Straße "Zum Lünsberg" in Richtung Borken unterwegs gewesen. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell