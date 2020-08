Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle

Fulda (ots)

Imbiss-Kasse gestohlen

Fulda - In der Nacht zu Samstag (29.08.2020) stahlen Unbekannte aus einem Döner-Imbiss aus der Straße "Andreasberg" in Fulda-Neuenberg eine komplette Ladenkasse. In ihr befanden sich mehrere hundert Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Imbiss und rissen die Kasse samt Kabeln von der Theke ab. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500,- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bildschirm einer Kamera entwendet

Burghaun - In der Nacht zu Samstag (29.08.) stahlen Unbekannte auf einem Waldweg in Burghaun den Bildschirm einer Rückfahrkamera aus einer Holzrückemaschine. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Fahrerkabine der Maschine und rissen den Bildschirm vermutlich aus der Verkleidung. Der entstandene Schaden samt Diebesgut beträgt circa 300 Euro.

Geldbörse gestohlen

Petersberg - Vorm Haupteingang einer Schule in der Straße "Im Heiligengarten" stahlen Unbekannte die Geldbörse einer Frau aus einem Kinderwagen heraus. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem eine EC-Karte, die Versichertenkarte der Frau und eine geringe Summe Bargeld.

