POL-ST: Rheine, Körperverletzungen

Ort: Rheine, Lingener Straße, Einkaufsmarkt Zeit: Donnerstag, 20.08.2020, 18.00 Uhr Eine Kassiererin machte eine Kundin auf das von ihr nicht ordnungsgemäße Tragen eines Mund-/Nasenschutzes hin. Nach mehrmaliger Aufforderung kam sie dem kurz nach, zog ihn dann aber wieder herab. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Beschuldigte beugte sich den Schilderungen zufolge zur Kassiererin und hustete ihr direkt ins Gesicht. Die unbekannte Frau war 40 bis 45 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß und hatte blonde bis dunkelblonde Haare. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Körperverletzung, Humboldtplatz Zeit: Freitag, 21.08.2020, 00.00 Uhr Zwei Jungen saßen im Bereich zwischen Cityhotel und Stadthalle und machten voneinander Fotos. Ein unbekannter etwa 180 cm großer, hagerer Typ kann auf die Beiden zu und sprach sie an. Er schlug einem Jungen unmittelbar ein von ihm mitgeführtes Longboard gegen die Brust. Anschließend drückte er die Hand des 14-Jährigen so heftig, dass sein Handy zu Boden fiel. Dies wurde dabei beschädigt. Der Unbekannte, der in Begleitung eins zweiten Jugendlichen war, trug eine Brille mit orangefarbenen Gläsern. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Körperverletzung, Kolpingstraße Zeit: Samstag, 22.08.2020, 04.55 Uhr Ein erheblich unter Alkoholeinwirkung stehender 26-Jähriger wurde den Schilderungen zufolge von einer unbekannten Person geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

