Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand Weserstraße

Greven (ots)

Am Montagmorgen (24.08.2020) löste gegen 07.35 Uhr in einem Haus an der Weserstraße ein Rauchmelder aus. Die Bewohner stellten fest, dass es in der Küche brannte. Sie verließen sofort das Gebäude und brachten sich in Sicherheit. In der Küche des Gebäudes war es den ersten Recherchen zufolge durch einen technischen Defekt zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich liegen.

