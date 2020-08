Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrand

Emsdetten (ots)

Am späten Samstagabend (22.08.2020) hat am Hengeloplatz eine Mülltonne gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandstiftung aufgenommen. Ein Autofahrer stellte seinen PKW gegen 23.15 Uhr auf dem Platz, linkseitig des Bahnhofsgebäudes ab. Dort bemerkte er das brennende Behältnis, das an der linken Hauswand des Gebäudes stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415.

