Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Fahrzeugbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden am Dienstag, 14.04.2020 um 11:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Seniorenheim in der Hartmannstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach sechs Minuten vor Ort waren, konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. In einem der Appartements war das Mittagessen angebrannt. Der betroffene Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle anschließend dem Sicherheitsbeauftragen übergeben. Alle Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel und der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 15.04.2020 um 08:52 Uhr zu einem gemeldeten Pkw-Brand in der Straße "Hover Weg" alarmiert. Auch wenn eine Anfahrt für die Einsatzkräfte auf Sicht möglich war, wurden diese hervorragend durch Passanten eingewiesen. Hierzu ein großer Dank. Solch eine Einweisung ist leider nicht immer gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Bei Eintreffen stand ein VW in Vollbrand. Sofort wurde ein Löschangriff durch einen Trupp unter Atemschutz durchgeführt. Das angrenzende Wohnhaus wurde mit einem weiteren Strahlrohr gegen die Flammen geschützt. Die anschließende Kontrolle dessen zeigte, dass dem schnellen Einsatz zu verdanken ist, dass das Gebäude weder durch Rauch noch Flammen beschädigt worden war. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug noch mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Nach der Aufnahme des Wagens durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei den Einsatz gegen 11:00 Uhr beenden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

