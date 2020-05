Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Hörde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Ein Autofahrer ist am gestrigen Mittwochvormittag (27. Mai) auf der Hermannstraße beim Abbiegen mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 81-jährige Dortmunder gegen 11.10 Uhr auf der Hermannstraße in Richtung Westen. In Höhe der Straße "Auf der Bicke" bog er nach links auf das Gelände eines Autohändlers ein. Dabei kam es in Höhe des Bürgersteigs aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 44-jährigen Fußgängerin. Diese konnte offenbar noch rechtzeitig ein zweijähriges Mädchen zur Seite ziehen.

Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz wurde die Dortmunderin schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

