POL-LB: Sindelfingen: Farbschmierereien an Schule; Grafenau-Dätzingen: Diebstahl auf Baustelle

Sindelfingen: Farbschmierereien an Schule

Auf dem Gelände der Realschule in der Goldbergstraße haben Unbekannte am Mittwochabend zwischen 19:30 und 20:00 Uhr mit weißer und schwarzer Farbe Hakenkreuze und andere Schmierereien angebracht und mehrere Steinplatten vom Dach der Schule geworfen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031 1300, in Verbindung zu setzen.

Grafenau-Dätzingen: Diebstahl auf Baustelle

Von einer Baustelle in der Bülowstraße in Dätzingenhaben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwei ganze Paletten mit klebe- und Armierungsmörtel im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, bittet um Hinweise.

