Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Sölderholz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0544

Am Mittwochnachmittag (27. Mai) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Schwerter Straße / Im Aufferoth vier Personen leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 40-jährige Dortmunderin um 13.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Schwerter Straße Richtung Sölde. In einem Kurvenbereich geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte an der Einmündung Im Aufferoth frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 56-jährigen Dortmunders zusammen.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 44-Jährige leicht. Nach einer kurzen Behandlung verließ sie selbstständig die Unfallstelle. Der 56-Jährige sowie sein 44- und 60-jähriger Mitinsasse aus Dortmund erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme musste die Schwerter Straße in Höhe der Unfallstelle vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

