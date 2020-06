Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Joggerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Kempen-St. Hubert (ots)

Wie der Polizei über das Online-Anzeigenportal angezeigt wurde, joggte am vergangenen Freitag gegen 20.15 Uhr eine 20-jährige Frau aus St. Hubert auf einem Waldweg im Bereich Schadbruch in Richtung Waldschenke. Hier wurde sie von einem Motorrad, vermutlich einer Enduro, touchiert. Die junge Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin der Enduro fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bekannt ist lediglich, dass die Enduro in den Farben orange - weiß lackiert ist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (538)

