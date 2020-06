Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Pedelec-Fahrerin stürzt und wird leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Gleich mehrere Umstände führten zu einem Verkehrsunfall auf der Kempener Straße in Vorst, bei dem eine 62-jährige Frau aus St. Hubert leicht verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin fuhr am gestrigen Montag gegen 16.30 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf der Kempener Straße nach rechts in Richtung Innenstadt Vorst. Auf dem kombinieten Geh- Radweg fuhr ein 24-jähriger Kempener (deutsch) aus Richtung Innenstad in Richtung Kreisverkehr. Als die 62-Jährige abbog, erschrak sie offenbar, da der 24-Jährige verbotenerweise den linken Radweg mit erhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die 62-Jährige bremste und stürzte, zu einer Kollision kam es nicht. Bei dem Sturz wurde die Frau leicht verletzt. /wg (537)

