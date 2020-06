Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag gegen 19:50 h fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Viersen auf der Kempener Straße in Lobberich aus Richtung Florastraße stadtauswärts. Als er den Kreisverkehr an der Pastor-Schmidt-Straße in diese verlassen wollte, bremste er, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Ein hinter dem 24-Jährigen fahrender Motorradfahrer aus Mönchengladbach bemerkte dies möglicherweise zu spät. Der 63-Jährige (deutsch) fuhr seitlich gegen den Pkw, kam mit seinem Krad von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Gehweg. Der Mönchengladbacher wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (534)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell