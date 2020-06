Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Versuchter Wohnungseinbruch

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 23.45 Uhr wurde ein Anwohner des Elsternweges in St. Tönis durch das Klirren einer Scheibe aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster schaute, beobachtete er einen unbekannten Mann, der sich von einem Nachbarhaus in Richtung Krähenfeld entfernte. Wie die Polizei später feststellte, hatte der Mann versucht, eine Scheibe des Hauses mit einem Stein einzuschlagen. Der Versuch schlug fehl. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bitten um Hinweise auf den Unbekannten: Der Mann ist ca. 1,80 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Er trug eine Jogginghose, einen grauen Pullover, sowie helle Turnschuhe und eine weiße Kappe. Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (535)

