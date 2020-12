Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drogentest schlägt an

BocholtBocholt (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein Autofahrer in Bocholt unter dem Einfluss verbotener Substanzen am Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den 33-Jährigen im Stadtgebiet kontrolliert. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ein Drogentest schlug positiv an. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Zum Nachweis des Drogenkonsums entnahm ein Arzt in der Polizeiwache zwei Blutproben.

