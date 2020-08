Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Nach Unfallflucht - Polizei sucht Mercedes A-Klasse

Rees (ots)

Nachdem am Sonntagmorgen, 09.08.2020, um 09.50 Uhr ein 55 Jahre alter Rennradfahrer kurz vor der Rheinbrücke von einem Pkw touchiert und durch den sich anschließenden Sturz schwer verletzt wurde (Auftragsnummer 4122717), ist die Polizei jetzt auf der Suche nach einer gold- oder kupferfarbenen Mercedes A-Klasse, bei der durch die Kollision der komplette rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug hat unmittelbar danach auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Kalkar noch zwei weitere Pkw überholt, wobei das eigentliche Unfallgeschehen möglicherweise durch diese Fahrzeugführer überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Daher ist es umso wichtiger, dass sich diese Zeugen schnellstens bei der Polizei in Emmerich, Telefon 02822-7830, melden. (SI)

