Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrer eines weißen Kleinlasters nach Spiegelunfall gesucht

Geldern-Pont (ots)

Am Donnerstag (6. August 2020) gegen kurz vor 09:00 Uhr war der Fahrer eines silbernen Abschleppwagens der Marke Mercedes auf der Walbecker Straße in Richtung B58 unterwegs. In der Nähe der Zufahrt einer Diskothek kam ihm ein weißer 7,5t-LKW entgegen, der unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer des Abschleppwagens versuchte noch auszuweichen, doch die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln aneinander. Der Fahrer des weißen LKW fuhr jedoch weiter in Richtung Walbeck, ohne anzuhalten. Er und weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell