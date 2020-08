Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.08.20, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.08.20, 09:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Straße Kirchplatz ein. Neben Bargeld wurden Bilder sowie Küchengeräte entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Kleve unter der Rufnummer: 02821/5040.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

