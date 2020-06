Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200612-6-pdnms Zeugen nach Grabschändung in Hohn gesucht

Hohn ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 11.06.2020 gegen 13.40 Uhr kam es auf dem Friedhofsgelände der Gemeinde Hohn zu einer Grabschändung. Ein unbekannter Mann warf eine Gehwegplatte auf ein Grab und zerstörte hierdurch eine auf dem Grab stehende Glasschale, zwei Solarleuchten und einen Porzellanengel. Der Mann soll ca. 180 cm groß sein, er hat eine schlanke Figur, er hat schwarze Haare, bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke. Nach der Tat flüchtete der Mann auf dem Friedhofsgelände Richtung Waldstück / Otterngehege. Die Polizeistation in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660 oder über die 110.

