Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200612-5-pdnms Feuer in Mehrfamilienhaus in Neumünster

Neumünster (ots)

In der Lindenstraße in Neumünster kam es am gestrigen Abend um 21.10 Uhr zu einem Einsatz, aus einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer gemeldet worden. Im ersten Obergeschoss hatte es ein Zimmerbrand gegeben. Personen waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, es entstand nur ein geringer Gebäudeschaden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, dass Haus war nach Einsatzende weiter bewohnbar.

