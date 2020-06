POL-NMS: 200612-4-pdnms Verkehrsunfall auf der B 205 Höhe Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Am 12.06.2020 gegen 09.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 205 zwischen den Anschlussstellen Altonaer Straße und der BAB 7. Eine 21 jährige PKW Fahrerin befuhr die B 205 aus Richtung Altonaer Straße kommend in Richtung BAB7. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Durch den Unfall wurde ihr Fahrzeug in den Graben geschleudert. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt, sie kam mit einem Rettungswagen in das FEK Neumünster und wurde dort stationär aufgenommen. Der LKW Fahrer blieb unverletzt, er konnte nach erfolgter Unfallaufnahme seinen Weg mit dem LKW fortsetzen. Am PKW der 21 jährigen Fahrerin entstand ein Totalschaden, dass Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 205 zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

