Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Polizisten beleidigt, Verkehrsunfälle, Diebstahlsdelikte & Körperverletzung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochabend, 23:30 Uhr und Donnerstagabend, 18:30 Uhr wurde ein in der Straße Im Hohen Rain geparkter VW durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung am Bildungszentrum

Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch beschädigten bisher unbekannte Täter die hintere Eingangstüre zur Mensa des Bildungszentrums Benzach und verursachten hierdurch rund 500 Euro Schaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden-Höfen: Bei Verkehrskontrolle Polizisten beleidigt

Beamte des Polizeireviers Winnenden kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 22:45 Uhr in der Blumenstraße einen 35-jährigen Autofahrer, da dieser offensichtlich zu schnell unterwegs war. Der Mann zeigte sich äußerst unkooperativ und beleidigte die Polizisten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstagvormittag in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr einen in der Schillerstraße geparkten Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Renault wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen 7 Uhr und 8:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen im Paul-Wöhrle-Ring geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Murrhardt: Unfall beim Rückwärtsfahren

Von einem Stellplatz für am Donnerstag um 14.10 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Daimler-Benz rückwärts auf die Justinus-Kerner-Straße ein. Hierbei kollidierte sie mit einem VW Golf, dessen 82-jähriger Fahrer auf der Justinus-Kerner-Straße in Richtung Uhlandstraße fuhr. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Backnang: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Aspacher Straße beschädigte am Donnerstag um 14.45 Uhr eine 53-jährige Mitsubishi-Lenkerin einen dort geparkten PKW Peugeot. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Murrhardt: Unfall beim Überholen

Am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr fuhr ein 23-jähriger Lenker eines Ford Mondeo auf der L1119 von Vorderwestermurr in Richtung Sechselberg. Auf der Strecke setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Audi A1 an. In diesem Moment zog der 19-jährige Audi-Lenker seinen PKW, aufgrund von Unebenheiten in der Fahrbahn, in die Fahrbahnmitte, ohne auf den Ford zu achten. Der Ford-Lenker wich nach links in den Grünstreifen aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch trotzdem nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Backnang: Diebstahl aus Tiefgarage

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kitzbüheler Straße in Maubach wurden zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag vier original BMW Räder im Wert von etwa 2000 Euro entwendet, welche an einem dortigen Stellplatz an der Wand befestigt waren. Es handelt sich zweimal um Räder mit den Maßen 275/40 R20 (Hankook) und um zwei Räder 315/35 R20 (Continental). Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Auenwald: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um kurz vor 12.30 Uhr bog eine 59-jährige Lenkerin eines PKW Skoda von der Beaurepairstraße nach links auf die Unterweissacher Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Opel Meriva eines 28-Jährigen, welcher auf der Unterweissacher Straße in Richtung Unterweissach fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

Am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr fuhr ein 77-jähriger Lenker eines Rollers auf einem Parkplatz eines Discounters in der Sulzbacher Straße in Richtung Ausfahrt. Der Rollerfahrer bemerkte dabei zu spät, dass der vor ihm fahrende Mercedes anhalten musste und fuhr auf den PKW auf. Hierbei wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Waiblingen: Diebstahl aus PKW

Am Donnerstag um 10 Uhr stellte ein 23-jähriger PKW-Lenker sein Fahrzeug in der Mayenner Straße ab. Die kurze Abwesenheit, um ein Parkticket zu holen, nutzte ein bislang unbekannter Dieb dazu aus, aus dem Fahrzeug eine Tasche zu entwenden. In der Tasche befanden sich unter anderem ein schwarzes Huawei Handy P30 im Wert von etwa 840 Euro.

Fellbach: Körperverletzung an Bushaltestelle

Am Donnerstag um 19:15 Uhr stand ein 26-jähriger Mann an der Bushaltestelle Zeppelinschule in der Bruckstraße. Plötzlich und unvermittelt schlug ihm ein maskierter Mann mit einer Eisenstange auf die linke Wade und flüchtete dann in Richtung Innenstadt. Der Schläger war etwa 180 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze Schuhe mit einem weißen Emblem der Marke Kappa. Der Mann war kräftig gebaut und hatte unterhalb seinem rechten Auge eine Auffälligkeit, bei welchem es sich eventuell um ein Tattoo handeln könnte. Er hatte dunkelbraune Augen und einen hellen Teint.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die den unbekannten kenne, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 in Verbindung zu setzen.

