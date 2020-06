Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer zu Fall gebracht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 2. Juni, auf der Feldhauser Straße in Scholven zu. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen 12.50 Uhr war der Senior aus Gelsenkirchen mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Feldhauser Straße unterwegs. In Höhe des REWE-Marktes bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Feldhauser Straße nach rechts auf den Supermarktparkplatz ab. Der Zweiradfahrer musste stark abbremsen, um eine drohende Kollision mit dem älteren lilafarbenen Pkw zu verhindern. Er stürzte zu Boden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und verließ den Parkplatz wieder an einer anderen Ausfahrt. Der Unfallflüchtige und sein lila Fahrzeug können nicht näher beschrieben werden. Auf dem Beifahrersitz des Pkw saß eine Frau. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Gelsenkirchen nun um Hinweise unter den Rufnummern 0209 365-6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle).

