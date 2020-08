Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verursacher flüchtig

Rees (ots)

Am Sonntag, 09.08.20, kam es gegen 09:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundestraße 67, zwischen der Straße Grüttweg und Rheinbrücke. Ein 55-jähriger Kalkarer befuhr mit seinem Rennrad die B 67 in Richtung Rheinbrücke. Da dort kein Radweg vorhanden ist, benutzte er die rechte Fahrbahn. Ein in gleicher Richtung fahrender KFZ-Führer touchierte beim Vorbeifahren den Rennradfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Der 55-Jährige stürzte infolge dessen, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem RTH ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Kalkar, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Nach ersten Zeugenaussagen soll es ich um einen kuperfarbenen Pkw handeln. Aufgefunde Teile des Außenspiegels lassen auf einen Pkw der Marke Mercedes A oder B Klasse schließen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Emmerich am Rhein unter der Nummer: 02822/7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell