Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Am Kirchhecken

Gocher Straße - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Uedem (ots)

Am Samstag, 08.08.20, kam es gegen 14:20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Kirchhecken / Gocher Straße. Eine 32-jährige Pkw-Führerin aus Uedem befuhr mit ihrem VW Touareg die Gocher Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Straße Am Kirchhecken abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Polo, der von einer 20-jährigen Sonsbeckerin gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt. Die sich in Umständen befindliche Uedemerin wurde mit dem RTW ins Krankenhaus eingeliefert. Die Sonsbeckerin will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Die FFW Uedem streute aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn ab.

