Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger zeigt Hitlergruß

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, der am Donnerstagnachmittag in der Marktstraße den Hitlergruß gezeigt hat.

Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei. Sie zeigte den Beamten ein Handyvideo der Tat. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Verdächtigen und trafen ihn in der Marktstraße an. Der 44-Jährige war bereits im Mai wegen des gleichen Verhaltens in der Innenstadt aufgefallen. Angaben zum Tatvorwurf machte der Mann nicht. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Der 44-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

