POL-KN: Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte nach missglücktem Überholmanöver (15.06.2020)

Unterkirnach (ots)

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am gestrigen Montag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 5728 bei Unterkirnach. Eine 22-jährige VW Polo-Fahrerin fuhr auf der K 5728 in Richtung Unterkirnach und wollte mehrere Autos und einen Laster überholen. Hierbei übersah sie einen 21-Jährigen, der mit seinem Mercedes CLA entgegenkam. Der Mercedes-Fahrer versuchte zwar noch, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch den seitlichen Zusammenstoß nicht mehr ganz verhindern und wurde nach rechts in den Straßengraben abgewiesen. Ein ebenfalls in Richtung Unterkirnach fahrender VW T-Roc eines 67-Jährigen wurde durch ein herumfliegendes Trümmerteil leicht beschädigt. Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin und der 21-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. An ihren beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Ein Abschleppdienst musste die Fahrzeuge aufladen. Für die Dauer der Bergung musste die Kreisstraße rund 30 Minuten gesperrt werden.

