Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ohne Fahrschein unterwegs - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (26.05.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht ohne Fahrschein gefahren zu sein und sich im Anschluss gegen das Festhalten durch das Sicherheitspersonal der SSB gewehrt zu haben. Die beiden Mitarbeiter des SSB-Sicherheitsdienstes sprachen den Tatverdächtigen gegen 06.45 Uhr in der Stadtbahn auf Höhe der U-Bahn-Haltstelle Charlottenplatz an, da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Als der Mann neben der Aufforderung seine Füße vom Sitzpolster zu nehmen auch die Aufforderung einen Fahrschein vorzuzeigen ignorierte, wollten sie ihn der Bahn verweisen. Der 23-Jährige stieß dem 25-jährigen SSB-Mitarbeiter daraufhin den Ellenbogen in seinen Bauch, trotzdem gelang es den Angestellten den Mann an der Haltestelle Neckartor aus der Bahn zu bringen. An der Haltestelle versuchte er über die Gleise zu flüchten, doch auch dieser Versuch blieb erfolglos. Die Beiden schafften es, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der polizeibekannte und wohnsitzlose 23-jährige Rumäne wurde daraufhin am Dienstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

