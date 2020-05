Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliches Tötungsdelikt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.05.2020) einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am vergangenen Wochenende (22.05.2020 bis 24.05.2020) in Stuttgart einen 45-Jährigen getötet zu haben. Der 45 Jahre alte, als zuverlässig bekannte Mann wurde von seiner geschiedenen Ehefrau am Samstagabend (23.05.2020) als vermisst gemeldet, nachdem er nicht wie vereinbart am Samstagmorgen die gemeinsamen Kinder zur Betreuung abgeholt hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Stuttgart und dem Stuttgarter Umland blieben zunächst erfolglos. In der Nacht zum Dienstag stellte sich der 53-Jährige in Begleitung seines Bruders bei der Polizei und gab an, seinen ehemaligen Schwager am vergangenen Wochenende getötet zu haben. Die Ermittler fanden einen Leichnam in einem Gartengrundstück im Ortsteil Freiberg, der später als der Vermisste identifiziert wurde. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten, insbesondere zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat, dauern an. Der 53 Jahre alte Tatverdächtige mit türkischer Staatsbürgerschaft wurde im Laufe des Mittwochs mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

