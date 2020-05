Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Stammheim (ots)

Vermutlich aufgrund heißen Öls in einer Pfanne ist es am Dienstagabend (26.05.2020) zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Asperger Straße gekommen. Die 50-jährige Bewohnerin bemerkte gegen 21.40 Uhr, dass sich das Öl in einer Pfanne so stark erhitzt hatte, dass es sich entzündete. Das Feuer griff anschließend auf die gesamte Küche über. Der Bewohnerin und hinzugerufenen Nachbarn gelang es, den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend zu löschen. Die 50-Jährige und ihre Nachbarn blieben offenbar unverletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

