Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau bespuckt Passanten - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.05.2020) eine 33 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht mehrere Passanten bespuckt und beleidigt zu haben. Die Passanten alarmierten gegen 16.45 Uhr die Polizei, da die 33-Jährige in der Rotebühlstraße auf Höhe des Feuersees laut herumschrie und mehrere Passanten mutmaßlich angespuckt und beleidigt hatte. Sie soll auch eine unbekannte Frau mit ihrem Rucksack geschlagen haben. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest und brachten sie in eine psychiatrische Einrichtung. Zeugen und Geschädigte, insbesondere die mutmaßlich geschlagene Frau, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

