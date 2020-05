Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Viereichenhautunnel ist am Dienstag (26.05.2020) ein 20-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer einer Mercedes E-Klasse fuhr gegen 08.50 Uhr auf der linken Spur im Viereichenhautunnel in Richtung Innenstadt. Offenbar sah er den 20-jährigen Fahrer einer Kawasaki, der auf der Abbiegespur zur Burgstallstraße an der roten Ampel wartete zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den jungen Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

