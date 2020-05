Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagabend (22.05.2020) bis Montagabend (25.05.2020) an der Lenaustraße einen Roller gestohlen. Die Diebe stahlen zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Montag, 20.50 Uhr den Roller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 241URM, der auf Höhe der Hausnummer 7 abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

