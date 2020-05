Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt

Stuttgart-West (ots)

Die 17-jährige Frau, die am Mittwochmittag (siehe Pressemitteilung vom 20.05.2020) an der Bushaltestelle Hegel-/Seidenstraße von einem Auto erfasst wurde, verstarb am Montag (25.05.2020) mutmaßlich an den Folgen ihrer schweren Verletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

